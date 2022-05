Eerste lading babymelk­poe­der uit Europa in VS gearri­veerd

Een militair vrachtvliegtuig met een eerste lading babymelkpoeder uit Europa is in de Verenigde Staten aangekomen, zo heeft het Witte Huis bekendgemaakt. Het toestel met aan boord meer dan 31 ton melkpoeder vertrok zondagnacht vanop de luchtmachtbasis Ramstein in Duitsland en landde later op de dag in Indianapolis in de VS.

22 mei