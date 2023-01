Op week tijd bijna 13.000 overlijdens in Chinese ziekenhuizen

Update WHO wil meer coronacij­fers van China na melding van minstens 60.000 doden op een maand tijd

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft er bij de Nationale Gezondheidscommissie van China op aangedrongen meer details te delen over de huidige coronasituatie in het land. Directeur-generaal van de WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus deed de oproep op zaterdag tijdens een gesprek met het hoofd van de commissie, Ma Xiaowei.

15 januari