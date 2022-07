Op twee na grootste jackpot ooit: Amerikaan wint 1,28 miljard dollar met Mega Millions

En u vond 202 miljoen euro al veel? Dit zijn de hoogste loterijbe­dra­gen die in Amerika uitgekeerd werden

Vanavond is er met EuroMillions 202 miljoen euro te winnen. Prima kans om schandalig rijk te worden, maar in het buitenland deden loterijen er vaak nog een flinke schep bovenop. De grootste jackpot viel in januari 2016 via Powerball. Drie winnaars mochten toen een fortuin van 1,586 miljard dollar (1,307 miljard euro) onder elkaar verdelen. Twee jaar later mocht een geluksvogel uit South Carolina de fabelachtige inzet van 1,535 miljard dollar (1,265 miljard euro) helemaal voor zichzelf houden.

19 februari