Op sterven ligt hij waarschijnlijk nog niet, maar Erdogan staat wel zwakker dan ooit

Google Earth past satelliet­beel­den Marioepol aan: van groen en levendig, naar grijs en somber

Google Earth heeft de satellietbeelden van de Oekraïense stad Marioepol aangepast. Het is een grote stad en een belangrijk militair punt waar al sinds het begin van de oorlog om gestreden wordt. En de beelden zijn triest: wat vroeger groen en levendig was, is nu bruingrijs geworden met overal sporen van vernietiging. Het verschil maakt pijnlijk duidelijk wat oorlog met een land doet en welke littekens het, zelfs van in de ruimte, zichtbaar achterlaat.