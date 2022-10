Op stap in Lyman na de Russische bezetting: “Mijn huis is geplunderd, ik heb hier niks meer te zoeken”

Kritiek op uitvoering aanbevelin­gen kinderop­vang: “Dit is geen keuzemenu”

Dat er tijdens een commissiezitting over de uitvoering van de aanbevelingen van de onderzoekscommissie kinderopvang dinsdag niets werd gezegd over de kind-begeleiderratio, botste bij oppositiepartijen Vooruit, Vlaams Belang en Groen op kritiek. "Dit was een van de belangrijkste aanbevelingen. Die 75 aanbevelingen waren geen keuzemenu. Nemen jullie dit parlement wel ernstig?", zo vroeg Vlaams parlementslid Hannes Anaf.

11 oktober