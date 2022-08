“Op enkele centimeters na was ik er niet meer”: ooggetuige (18) kon net wegspringen bij truckdrama in Nederland

Britse politie doet oproep nadat meisje (9) per ongeluk doodgescho­ten wordt in huis bij bendege­weld: “Stilte is geen optie”

De Britse politie heeft een bijkomende man gearresteerd voor het doodschieten van een 9-jarig meisje in haar huis in de Engelse stad Liverpool. De 33-jarige wordt verdacht van moord en twee moordpogingen. Eerder had de politie al een 36-jarige man opgepakt in verband met de dodelijke schietpartij. De politie vermoedt dat de mannen verwikkeld waren in een bendeoorlog en doet nog een oproep naar getuigen. “We hebben namen nodig.”

27 augustus