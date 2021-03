“Op elk niveau verkeerd”: koningin Elizabeth verstikt Meghan Markle met haar knie op cover ‘Charlie Hebdo’

Royalty De huilbuien, de eenzaam­heid, tot de zelfmoord­ge­dach­ten toe: is Meghan Markle de Lady Di van deze eeuw?

9:11 “Mijn grootmoeder is de hele tijd geweldig geweest. Mijn vader, mijn broer, Kate en de rest van de familie waren eerst heel gastvrij. Maar dat veranderde na ons bezoek aan Australië en Nieuw-Zeeland. Dat was de eerste keer dat de familie te zien kreeg hoe geweldig Meghan is in haar werk. Dat bracht herinneringen terug.” Met dat laatste zinnetje trok prins Harry deze week zélf de parallel tussen zijn vrouw en zijn moeder. Maar klopt die vergelijking wel? Is Meghan Markle de Lady Di van deze eeuw?