Op één na grootste Belgische economische missie ooit trekt naar Japan

Prinses Astrid vertrekt vandaag op economische missie naar Japan. Het gaat om de op één na grootste Belgische economische missie ooit, met 575 deelnemers, zo bevestigt Buitenlandse Zaken. De grootste was die naar China, eind 2019, met meer dan 630 deelnemers. Het is ook tien jaar geleden dat er nog een economische missie vanuit ons land naar Japan trok.

Het programma loopt van 5 tot 9 december en start in Tokio. Daarnaast staan er nog bezoeken gepland aan Nagoya, Osaka en Kyoto.

Prinses Astrid zal vergezeld worden door een ministeriële delegatie met federaal minister van Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel Hadja Lahbib, Vlaams minister-president Jan Jambon en Brussels staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Pascal Smet. Federaal staatssecretaris Mathieu Michel zal eveneens deelnemen aan activiteiten rond digitalisering. Voor Wallonië gaat er uiteindelijk geen enkele minister mee: Willy Borsus blijft in het land voor een begrotingsconclaaf.

Economische en culturele banden

Na de economische missies naar het Verenigd Koninkrijk in mei en de Verenigde Staten in juni, staat nu het land van de Rijzende Zon op het programma. De bedoeling is om de economische en culturele banden te versterken, met ook de ondertekening van nieuwe contracten en partnerships.

Japan is de derde grootste economie ter wereld, na de VS en China. De kracht van het land komt vooral tot uiting in zijn cultuur en technologische ontwikkeling. Het investeringsbeleid en dynamisme spreekt heel wat investeerders aan. Nintendo, Sony, Toyota, Honda, Mitsubishi, Nissan, Panasonic, Canon, Nikon, Uniqlo... zijn bekend bij het grote publiek en veroverden op enkele decennia de hele wereld.

De nauwe economische banden tussen België en Japan gaan terug tot in 1866, met de ondertekening van het eerste bilaterale Verdrag voor Vriendschap, Handel en Zeevaart. Sindsdien heeft Japan zich steevast ontwikkeld tot een belangrijke investeerder in ons land met 237 Japanse bedrijven die vandaag actief zijn in België. Omgekeerd zijn een 80-tal Belgische ondernemingen gevestigd op de Japanse markt, met een duidelijke focus op R&D en innovatieve technologie. België en Japan vormen belangrijke handelspartners. België is binnen de EU de derde importeur vanuit Japan (9,3 miljard euro in 2021) en tweede wat betreft export (7,6 miljard euro in 2021), mede dankzij de uitvoer van Covid-vaccins.

Hernieuwbare energie en mobiliteit

In een geopolitieke context die onmiskenbaar wordt gedomineerd door de oorlog in Oekraïne en de energiecrisis die daaruit voortvloeit, zal de missie zich voornamelijk richten op de ontwikkeling van hernieuwbare energie, decarbonisatie en mobiliteit. Belgen en Japanners gaan in gesprek over offshore windenergie, ecologische bouw en de energietransitie van de maritieme sector. Een sector waarin beide landen expertise delen via partnerships zoals die tussen de havens van Antwerpen en Nagoya. Dit laatste is ook een van de belangrijkste centra voor de export van voertuigen.

Het zal ook over auto's gaan, in een land waar fabrikanten tot de grootste spelers ter wereld behoren. Voorafgaand aan een bezoek aan het circuit van Suzuka, staat een ontmoeting met vertegenwoordigers van de sector op het programma.

Als teken van de heterogene aard van de Belgisch-Japanse betrekkingen, zullen prinses Astrid en de ministers het Belgian Beer Weekend inhuldigen in de wijk Shinjuku in Tokio. De delegatie zal ook een fototentoonstelling bezoeken gewijd aan het werk van Jean-Michel Folon. Met betrekking tot het Manga-universum wordt een prijs uitgereikt aan de makers van een videogame.

Tot slot staan er ook nog een aantal officiële ontmoetingen op het programma, met de Japanse premier Fumio Kishida en met de ministers van Buitenlandse Zaken en Economie.