Op deze drie manieren probeert China de Russische economie te redden

1. Energie kopen

Een van de sancties die Rusland het zwaarst valt, is het grote embargo op olie en gas. Europa was een van de belangrijkste afnemers van Russisch gas, maar dat stopte sinds het land Oekraïne is binnengevallen. Daarnaast werden heel veel Russische tegoeden bevroren. Op deze manier hoopt het Westen de financiering van de oorlog in de weg te zitten. Het embargo heeft ook zijn effect gehad, want Rusland gleed af in een recessie. De Russische economie kromp met zo’n 4,5 procent.

Als reactie op dit embargo zocht Rusland andere afzetmarkten en vond die ook in India en vooral China. China heeft een zeer groot deel van de uitgebleven Europese vraag op zich genomen. Hiermee staan ze de pogingen van Europa om de Rusland economisch in de weg. Volgens experts kan China op dit moment profiteren van het geïsoleerde Rusland door goedkope brandstoffen te kopen, militaire technologie te verkrijgen en diplomatische steun te ontvangen voor hun internationale doelen.

De handel tussen China en Rusland was nog nooit zo omvangrijk. Met een toename van 30 procent in 2022 kwam het totaalbedrag neer op zo’n 180 miljard euro. Dit levert voor beiden een voordeel op. Rusland kan zijn economie in stand houden en China raakt uit het economisch slop door de spotgoedkope brandstoffen.

Beide landen gaven nu aan dat ze hun partnerschap ook verder willen uitdiepen. “Nu de Chinese economie zich terug openstelt in 2023 kunnen we nog meer export van olie en gas naar China verwachten”, vertelde expert Anna Kireeva aan CNN.

2. Westerse leveranciers vervangen

Rusland heeft voor de oorlog miljarden moeten investeren in machines, elektronica, metalen, voertuigen, schepen en vliegtuigen. Veel van deze zaken haalt Rusland normaal uit Europa, maar nu was China leverancier bij uitstek. “Ondanks dat China niet rechtstreeks militair materieel naar Rusland stuurt, leveren ze wel heel wat grondstoffen en materiaal om de Russische oorlogsmachine te laten draaien”, stelt China-expert Neil Thomas van CNN.

Het gaat zeker niet enkel over materiaal dat voor de oorlog kan ingezet worden, maar ook personenwagens en elektronica worden massaal ingevoerd uit China. Chinese autoproducenten zoals Havel, Chery en Geely hebben hun marktaandeel in Rusland van 10 procent naar 38 procent zien stijgen. Ook dit jaar gaat hun aandeel verder stijgen nu Europese automerken volledig wegtrekken uit Rusland.

Chinese elektronica hadden dan weer voor de oorlog zo’n 40 procent van de Russische markt in smartphones in handen, maar ondertussen gaat het al over zo’n 95 procent. Ook China zelf stelt de Russische aankopen en steun op prijs nu de banden tussen hen en de VS steeds grimmiger worden.

3. Alternatief voor de Amerikaanse dollar

Nadat Rusland afgesneden werd van het internationaal betalingsplatform SWIFT heeft het land de Amerikaanse dollar laten vallen voor de Chinese yuan. Russische bedrijven gebruiken steeds meer de yuan door de toegenomen handel met China. Ook Russische banken voeren steeds meer transacties uit in yuan om zich te beschermen tegen sancties.

Het aandeel van de yuan in de Russische buitenlandse valutamarkt sprong naar 48 procent, hoewel dat in het begin van 2022 slechts 1 procent was. Volgens cijfers van SWIFT werd Rusland afgelopen juli kortstondig het derde grootste buitenlandse handelscentrum voor de yuan, na Hongkong en het Verenigd Koninkrijk. Sindsdien is het een van de top zes markten voor de handel in yuan gebleven. Voor de oorlog in Oekraïne stond China niet eens in de top 15.

Met meer reserves in yuan is Rusland in staat om de Chinese munt te gebruiken om de roebel en de financiële markt stabieler te houden. De roebel is echter gedaald met 40 procent tegenover de euro en de dollar en de Russische aandelenindex is gekrompen met een derde.

Ondanks dit alles is de relatie tussen de twee staten ook niet even liefdevol als ze laten uitschijnen. Zo willen veel Chinese bedrijven geen directe handel voeren met Rusland omdat ze bang zijn voor sancties en levert China voorlopig ook geen wapens aan Rusland.

