Op bezoek bij Vlamingen in Doha, Qatar: “De pintjes zullen duur zijn, maar het feest wordt even groot”

Regio Van tegenval­len­de ticketver­koop tot fandorpen op de schop: hoe WK-gek is Vlaanderen eigenlijk nog?

Nog niet zo heel lang geleden was elke Vlaming en Belg een zelfverklaarde voetbalcommentator, maar voor het WK in Qatar is het animo opvallend minder. Het is winter, fandorpen vragen inkom, en dan is er nog opschudding rond de schending van mensenrechten in het gastland. Tel daar Rode Duivels bij die in de lappenmand liggen en hun prestaties die de jongste tijd eerder wisselvallig zijn. Dus... hoeveel voetbalfeestjes mogen we nu eigenlijk nog verwachten? Een overzicht.

10 november