Op 3-jarige leeftijd leerde hij met looprek stappen: Chris (20) voltooit als eerste atleet met Down Ironman

Biden geeft overwin­nings­speech: “Laat ons het land zijn dat we kunnen zijn: verenigd, gesterkt en genezen”

8:04 Joe Biden, de Democratische kandidaat die de Amerikaanse presidentsverkiezingen gewonnen heeft, heeft vannacht een overwinningsspeech gegeven in zijn thuisstaat Delaware. Daarmee eist hij de overwinning op, nu blijkt dat hij ook in Pennsylvania aan de leiding staat. De president-elect beklemtoonde in zijn toespraak het belang van eenheid in het land, dat momenteel erg verdeeld is. Hij beloofde er te zijn voor elke Amerikaan en roept de inwoners op om de vijandigheden jegens elkaar achterwege te laten. Zijn administratie zal de meest diverse ooit zijn, beklemtoonde hij. Bidens running mate Kamala Harris stelde tijdens haar toespraak dat de democratie in de VS bij deze verkiezingen op het spel stond.