Oostkust Australië geconfronteerd met "grootste overstromingsoperatie in geschiedenis"

Mama van Théo Hayez praat in nieuwe docu over de '7 mysterieu­ze minuten': “Wellicht was er minstens één iemand bij hem”

Théo Hayez, de 18-jarige rugzaktoerist uit Overijse die meer dan drie jaar geleden vermist raakte in Australië, was volgens zijn moeder niet alleen in de nacht van zijn verdwijning. “De lokale politie denkt dat mijn zoon verdwaalde en in zee viel. Ik denk dat niet. Wellicht was er minstens één iemand bij hem”, vertelt ze in ‘60 Minutes’, een nieuwe docu die de laatste avond en nacht van de jonge Belgische rugzaktoerist reconstrueerde.

17 oktober