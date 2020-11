Oostenrijkse twintiger bekent seksueel misbruik 52 jongeren

Vier gewonden bij brand in metrostati­on Berlijn

12:21 In de Duitse hoofdstad Berlijn zijn vier mensen gewond geraakt toen brand uitbrak in een metrostation. Meer dan 100 brandweerlui werden in de nacht van zondag op maandag ingezet om de brand te bestrijden. Drie van de vier gewonden worden behandeld voor rookvergiftiging, de vierde werd opgenomen met ernstige brandwonden. Het vuur was rond middernacht onder controle.