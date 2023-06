Oostenrijkse tiener veroorzaakt dodelijk ongeval enkele uren nadat hij rijbewijs haalde

“Niet over praten, sporen wissen en hoofd koel houden, zegt Dubai”: een unieke inkijk in de ontsleutel­de berichten van de Nederland­se drugsmaf­fia

Bij het publiek zijn ze onbekend, de veertien personen die op dit moment terechtstaan in de rechtbank van het Nederlandse Zwolle. Maar enkele hoofdverdachten zouden ‘grote jongens’ in de internationale cokemokkel zijn. Er werd immers 4.500 kilo cocaïne onderschept door de douane. Dankzij ontsleutelde berichten kreeg het Openbaar Ministerie een unieke inkijk in de werking van de criminele bende. “Degene die heeft gepraat, mag het licht niet meer zien”, klinkt het onder meer.