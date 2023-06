Oostenrijkse SPÖ kondigt per ongeluk verkeerde nieuwe partijleider aan: “Fout met Excel-bestand”

Ophef in Oostenrijk over volksliede­ren met nazisti­sche geschiede­nis

Oostenrijk is verwikkeld in een debat over de oorsprong van volksliederen van de deelstaten. Volgens vier bekende auteurs zou de nazistische loyaliteit van de componisten duidelijk naar voren komen in de liederen. Daarom roepen ze op om de teksten te herschrijven en de oorsprong van de muziek uit het nazi-tijdperk te erkennen.