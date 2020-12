Oostenrijkse skigebieden kunnen toestroom skiërs niet aan, honderden Britten ontvluchten quarantaine in Zwitsers skioord

De skigebieden in Oostenrijk zijn nog maar enkele dagen opnieuw open - weliswaar vooral alleen voor de lokale bevolking - maar die heeft blijkbaar enorm gehunkerd om weer sneeuwpret te beleven. De toestroom van binnenlandse toeristen was zondag zo groot dat sommige gebieden de toegang afsloten. In Zwitserland zijn de skigebieden in de belangrijkste wintersportgebieden wél heel de tijd opengebleven, ook voor toeristen. Maar foto’s en video’s laten onwenselijke toestanden zien: een grote menigte zonder aandacht voor de coronaregels. Honderden Britten zijn bovendien in de nacht van zaterdag op zondag met de noorderzon vertrokken nadat bleek dat ze in quarantaine moesten op hun hotelkamer in Verbier.

Uit vrees voor verdere economische schade werd in verschillende kantons van Zwitserland besloten de skigebieden open te stellen voor toeristen. Strenge richtlijnen moeten er juist voor zorgen dat de coronamaatregelen worden nageleefd en dat er geen nieuwe hotspots zouden ontstaan.

Lees ook PREMIUM Strengere controles op quarantaine komen er ... ná de kerstvakantie

Zo is het is bijvoorbeeld verboden om alcohol te consumeren op de skipistes van Graubünden. Het aantal skiërs wordt beperkt en de toeristen zijn over de regio’s verspreid. Maar volgens de Zwitserse krant ‘Blick’ lijken deze maatregelen echter van weinig nut. Foto’s en video’s tonen mensenmassa’s op de hellingen of lange rijen zonder afstand of mondmaskers. Dat was eveneens het geval in Verbier in het Zwitserse kanton Wallis.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Verbier is zeer geliefd bij Britten. Ook dit jaar, ondanks het nog altijd fel om zich heen grijpende coronavirus. De Britten waren welkom, tot recentelijk de berichten opdoken over een nieuwe, mogelijk veel besmettelijkere variant van het virus die in het Verenigd Koninkrijk was aangetroffen.

Zwitserland legde op 20 december alle vluchten vanuit Groot-Brittannië stil. Maar de autoriteiten in Bern hadden nog meer in petto: iedereen die sinds 14 december vanuit het Verenigd Koninkrijk in Zwitserland was aangekomen, moest met terugwerkende kracht voor 10 dagen in quarantaine, te rekenen vanaf de dag van aankomst. Een flinke streep door de rekening van de wintertoeristen die al enkele dagen uitgebreid de skipistes verkenden.

Quote Gezinnen met kleine kinderen zagen zich plots vastgezet op een ruimte van 20 vierkante meter. Dat was niet uit te houden Jean-Marc Sandoz, woordvoerder van de gemeente Bagnes, waartoe Verbier behoort

Hoteluitbaters in Verbier vonden zondagochtend de aan de hotelkamerdeuren gedeponeerde ontbijtschotels onaangeroerd terug. “Ik begrijp de woede van die mensen”, aldus Jean-Marc Sandoz, woordvoerder van de gemeente Bagnes, waartoe Verbier behoort. “Gezinnen met kleine kinderen zagen zich plots vastgezet op een ruimte van 20 vierkante meter. Dat was niet uit te houden.”

Naar Frankrijk

Intussen is duidelijk dat sommige Britten de wijk genomen hebben naar buurland Frankrijk. Daar zijn de skistations vanwege de coronacrisis sowieso gesloten, maar ze kunnen er tenminste een frisse neus halen. Verbier had nochtans inspanningen gedaan om zijn wintertoeristen op een vlucht naar huis te krijgen, maar toen bleek dat op een vliegtuig stappen pas kon als de tien dagen quarantaine was uitgezweet, kwam die optie te vervallen.

Een vijfde van de wintergasten in het ongeveer 9.000 zielen tellende Verbier komt traditioneel uit Groot-Brittannië. Door alle quarantaineheisa heeft het skioord nu het etiket gekregen van ‘coronahotspot’, waardoor ook veel Zwitsers afhaken voor hun skivakantie. “Eén van onze zwartste weken”, luidt het in de gemeente.

Volledig scherm Ski-Chaos in Zauchensee (Oostenrijk) © Webcam/ Bergfex

Toegang afgesloten

In sommige Oostenrijkse skigebieden was de toestroom dit weekend zo groot, dat de toegang werd afgesloten. Dat was onder meer het geval voor het Bodental in Karinthië en voor Semmering, ongeveer 100 kilometer ten zuidwesten van de hoofdstad Wenen, waar er rodelweides zijn. In enkele skigebieden in de deelstaat Opper-Oostenrijk werden auto's gedwongen om weer het dal in te rijden. In Damüls, in de deelstaat Vorarlberg, moest zaterdag een te dicht op mekaar gehoopte mensenmassa uit mekaar gehaald worden.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Veel buitenlandse toeristen zijn er in Oostenrijk niet, omdat die bij aankomst in het land voor tien dagen in quarantaine moeten. Oostenrijkers zelf moeten boven de leeftijd van 14 jaar FFP2-maskers dragen als ze de skiliften willen gebruiken of staan aan te schuiven. De skiliften laten ook maar de helft van de capaciteit aan gasten toe, om de afstandsregels te kunnen garanderen. Tickets moeten online worden geboekt.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook: Ook vandaag veel volk in Hoge Venen ondanks oproep van politie om bezoek uit te stellen

Volledig scherm Op 24 december viel het nog mee met de drukte in het skigebeid van het Oostenrijkse Semmering, maar dit weekend was de toestroom te groot. © AFP

Volledig scherm Op 24 december viel het nog mee met de drukte in het skigebeid van het Oostenrijkse Semmering, maar dit weekend was de toestroom te groot. © REUTERS