Oostenrijkse skigebied Ischgl gaat dit seizoen niet meer open

Normaal kunnen skiërs in Ischgl terecht van eind november tot begin mei, maar deze winter is alles anders. Ondanks de toestemming om te skiën, bleef het gebied, met 239 kilometer aan piste, gesloten. Het is namelijk afhankelijk van buitenlandse gasten, vooral Duitse toeristen, om te overleven. Maar door de coronacrisis is reizen niet evident of zelfs verboden.