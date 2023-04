Oostenrijkse peuter van 2 jaar overleeft val van 11 meter hoogte

De jongen was met zijn achtjarig broertje in een woning in Eferding ten westen van Linz aan het spelen terwijl hun vader sliep. Toen de oudste naar het toilet ging, klom de peuter op de zetel en opende het venster, waarna hij naar beneden viel. Een buur zag de val gebeuren en alarmeerde de hulpdiensten. Uit de eerste vaststellingen van een spoedarts blijkt dat de jongen niet in levensgevaar is.