Oostenrijkse moeder (32) opgepakt die zoon (12) uithongert en in hondenkennel opsluit

“George Soros (92) draagt imperium over aan zoon Alexander”

De Amerikaanse miljardair en filantroop George Soros is bezig de controle over zijn imperium over te dragen aan zijn zoon Alexander Soros, schrijft ‘The Wall Street Journal’ (WSJ). De 92-jarige Soros, die niet erg geliefd is onder Amerikaanse conservatieven, zet zijn vermogen sinds de jaren tachtig onder meer in voor economische en justitiële hervormingen, rechten van minderheden en vluchtelingen en de vrijheid van meningsuiting.