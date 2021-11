Oostenrijkse lockdown voor vaccinweigeraars oogst lof en tegenwind bij uitgeweken Vlamingen

Minstens twee deelstaten van Oostenrijk gaan vanaf maandag over op een lockdown voor ongevaccineerden. Het gaat om Salzburg en Opper-Oostenrijk, waar in totaal circa 2 miljoen mensen wonen. De regering in Wenen wil dat de lockdown snel in heel het land wordt ingevoerd voor mensen die niet zijn ingeënt tegen Covid-19 en de ziekte niet hebben doorgemaakt. Zij mogen tijdens de lockdown alleen nog naar buiten voor werk, de aanschaf van essentiële goederen als boodschappen en voor een korte wandeling. “Het doel is duidelijk: we willen zondag groen licht geven voor een lockdown voor ongevaccineerden”, aldus bondskanselier Alexander Schallenberg. Het is volgens hem niet verstandig om te wachten. Hij maakte geen datum bekend voor de invoering van de lockdown.