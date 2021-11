Oostenrijkse extreemrechtse partijleider raakt besmet met het coronavirus

De voorzitter van de extreemrechtse partij FPÖ in Oostenrijk, Herbert Kickl liep corona op. Dat meldde de partijleider, tevens een antivaxer, vandaag op zijn Facebookpagina. Zijn gezin en hijzelf zouden symptomen van het virus vertonen en moeten dus veertien dagen in quarantaine. Al is dat niet volledig naar de partijvoorzitter zijn wens: zijn vaste arts schrijft een behandeling met medicijnen voor.“Ik zou willen dat dit voor elke individuele Covid-patiënt zo wordt afgestemd, in plaats van mensen in afzondering aan hun lot over te laten. Zoals helaas meestal het geval is”, houdt hij voet bij stuk.