Oostenrijkse ex-kanselier Kurz weer in oog van de storm na nieuwe onthullingen in corruptiezaak

HLN SKIWEERBE­RICHT. Sneeuwrij­ke start van de paasvakan­tie, maar zal de zon ook schijnen?

Het wintersportseizoen loopt stilaan op zijn einde, maar in veel skigebieden is het nog steeds heerlijk vertoeven. Er ligt nu zelfs meer sneeuw dan tijdens de kerstvakantie. De komende dagen lijkt het opnieuw volop winter in de Alpen en valt er nog een dik pak bij. Maar blijft het nadien ook nog winters of breekt de lente door? Meteoroloog Jonas De Bodt maakt een vooruitblik op het skiweer tijdens de eerste week van de paasvakantie.