Oostenrijkse deelstaten Salzburg en Oberösterreich vanaf maandag in lockdown

Nieuwe PCR-test voorspelt ernst van ziektever­loop Covid-19 nog voor besmetting: “Een gamechan­ger”

Onderzoekers van het universitair ziekenhuis van het Zwitserse Bazel hebben een biomarker ontdekt die kan worden gebruikt om te voorspellen of een Covid-infectie mild of ernstig zal verlopen, zelfs nog voor een besmetting met het coronavirus heeft plaatsgevonden. Met een eenvoudige PCR-test moet iedereen in de toekomst kunnen achterhalen of men tot de risicogroep behoort.

17 november