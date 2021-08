Oostenrijkse bondskanselier niet bereid extra Afghaanse vluchtelingen op te vangen

34 Belgen uit Afghanis­tan aangekomen op Schiphol, onder wie vrouw en kinderen van Kortrijk­zaan: “Met dank aan Belgisch leger”

8:02 Zaterdagmiddag zijn 34 uit Afghanistan afkomstige Belgen rond 15.30 uur met een Nederlands vliegtuig aangekomen in Schiphol. Onder hen ook de vrouw en dochters van Hejrat Baiad, een Afghaanse Kortrijkzaan die zijn familie opwachtte in Amsterdam. “Ik ben nu echt gelukkig", vertelde een opgelucht Hejrat aan VTM NIEUWS. “Gisteren was het heel druk aan de luchthaven in Kaboel en was het niet makkelijk om er binnen te geraken. Gelukkig is mijn vrouw wel binnen geraakt, dankzij het Belgisch leger. Ze hebben echt goed gezorgd voor mijn vrouw en kinderen.” Uiteindelijk kreeg hij zijn familie niet te zien. Ze werden samen met de andere geëvacueerden op een bus gezet die hen naar de kazerne van Peutie bracht.