Oostenrijkse bondskanselier Kurz veroordeelt “weerzinwekkende terreuraanslag”

De Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz (ÖVP) spreekt over een “weerzinwekkende terreuraanslag” in Wenen. “Onze politie is vastberaden op te treden tegen de daders van deze walgelijke terroristische aanslag”, schreef hij op Twitter.

Hij meldde ook dat het Oostenrijkse leger de beveiliging van Wenen overneemt, zodat de politie zich kan concentreren op het bestrijden van terrorisme. “We maken momenteel moeilijke tijden door. Ik zou alle hulpdiensten graag bedanken, vooral zij die vandaag voor onze veiligheid hun leven op het spel zetten. Het hele land is in gedachten bij de slachtoffers”.

Terreuraanslagen zeldzaam

Oostenrijk viel nog maar zelden ten prooi aan terreur. De recentste aanslag is een aanval in 2009 op een Sikh-tempel in Wenen, ogenschijnlijk gepleegd door nationalistische Sikhs. Daarbij vielen één dode en 17 gewonden. Tussen 1993 en 1995 maakte een door vreemdelingenhaat gedreven oud-gedetineerde vier doden met een reeks van bombrieven, die onder meer naar de burgemeester van Wenen en een priester die actief was in het vluchtelingenwerk werden verstuurd. En in de jaren tachtig viel het land twee keer ten prooi aan terreur door de Palestijnse Abu Nidal Organisatie. Daarbij kwamen in totaal vijf mensen om.

Het land zag wel twee- tot driehonderd mensen vertrekken naar de jihad in Syrië en Irak, van wie een honderdtal teruggekeerd is. Om en bij de 40% van al die ‘foreign terrorist fighters’ heeft roots in Tsjetsjenië of de aangrenzende regio’s in de Kaukasus. Dat er een behoorlijk actieve jihadistische scene bestaat, blijkt uit de arrestatiecijfers. Zo zijn er vorig jaar 43 vermeende jihadisten opgepakt, terwijl er dat in het veel grotere en al wel geregeld door terreur getroffen Duitsland slechts 32 waren. Voor andere vormen van terrorisme waren er in 2019 slechts twee arrestaties — onder wie een lid van de extreemlinkse Turkse groepering DHKP-C.

Contacten tussen Tsjetsjeense moslimextremisten in Oostenrijk en België

Onder de arrestaties die vorig jaar in Oostenrijk werden verricht, bevonden zich twee Tsjetsjenen die werden verdacht van plannen om een aanslag te plegen tegen een kerstmarkt in Wenen of Salzburg. Er zijn ook meermaals contacten ontdekt tussen Tsjetsjeense moslimextremisten in Oostenrijk en België. Zo werd er drie jaar geleden nog een Tsjetsjeen uit Mons tot drie cel veroordeeld door een Oostenrijkse rechtbank omdat hij samen met een Tsjetsjeens-Oostenrijkse vrouw een aanslag zou hebben beraamd. De toen 25-jarige Adam A. zou eerder al naar Syrië zijn proberen te reizen, maar vanuit Turkije teruggestuurd zijn.

