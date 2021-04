Oostenrijkse agent veroordeeld voor plaatsen foto van ‘Hitlers lievelingsgerecht’ op Facebook

In Oostenrijk is een politieman maandag veroordeeld omdat hij een foto van gnocchi met groene salade op Facebook had gedeeld. Dat deed hij uitgerekend op de geboortedag van Adolf Hitler. De man, die volhield onschuldig te zijn, kreeg een voorwaardelijke gevangenisstraf van tien maanden en een boete van 6.300 euro wegens inbreuk op de wet die uitingen van nationaalsocialisme verbiedt.

De agent, werkzaam op het directoraat van de politie in de deelstaat Burgenland, werd schuldig bevonden door een jury. Die bestond uit acht personen van wie vijf voor zijn veroordeling stemden en drie tegen. De rechtbank in Eisenstadt, zo'n 60 kilometer onder Wenen, legde hem daarna de straf op. De uitspraak is nog niet definitief omdat de veroordeelde en aanklager hoger beroep kunnen aantekenen, verklaarde een rechtbankwoordvoerder tegenover het Oostenrijkse persbureau APA. Het is nog niet bekend of ze dat doen.

De politieagent werd na zijn Facebook-post tijdelijk geschorst en verloor zijn lidmaatschap van de populistische Oostenrijkse Vrijheidspartij FPÖ. Nu hij is veroordeeld, beslist de tuchtcommissie van de politie in Burgenland over eventuele verdere stappen.

Favoriete eten van de kinderen

“Middageten vandaag! Gnocchi met groene salade!” schreef de man op 20 april vorig jaar bij een foto van Hitlers favoriete dis op Facebook. Een vriend reageerde op het bericht met: “Blondie ontbreekt”, een verwijzing naar de naam van Hitlers herdershond. Een links-liberaal weekblad in Wenen (Falter) maakte het bericht openbaar nadat de hoofdredacteur was getipt.

De publicatie veroorzaakte veel ophef op sociale media en leidde ook tot een hevige discussie binnen de FPÖ waarbij de vraag rees of partijleden werkelijk geloofden dat neonazi’s zich zo zouden outen. In de neonaziscene worden verwijzingen naar het bewuste gerecht echter stelselmatig gebruikt om steun te betuigen aan Hitler en het nationaalsocialistische regime, meldt de Oostenrijkse publieke omroep ORF.

De politiefunctionaris beweerde dat hij onschuldig was en verwierp elke verwijzing naar neonazistische sentimenten. “Ik ging fietsen met mijn kinderen en daarna waren er de gnocchi die mijn vrouw de dag ervoor speciaal voor ons had gekookt. Omdat dit hun favoriete eten is”, hoorde een verslaggever van Kronen Zeitung hem zeggen. De man had naar eigen zeggen niet op de datum gelet en wist ook niet dat 20 april de geboortedag van Hitler was. “Wat is het volgende? Een horeca-uitbater die bestraft wordt voor het aanbieden van gnocchi op die datum?” vroeg zijn advocaat aan de jury. “Mijn cliënt is al veertien jaar een politieagent met een onberispelijke reputatie.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.