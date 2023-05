Oostenrijks Frozen-dorpje is selfiejagers grondig beu en neemt drastische maatregel: “Het enige dat helpt”

Het pittoreske Hallstatt, dat op de werelderfgoedlijst van Unesco staat, was Disneys inspiratiebron voor het koninkrijk van Arendelle uit de ‘Frozen’-animatiefilms. Het dorp is in China op ware grootte gekopieerd en is ook populair in Zuid-Korea sinds het werd genoemd in een televisieserie. Voor de coronapandemie ontving het dorp zo'n miljoen bezoekers per jaar en die stroom is weer goed op gang gekomen.