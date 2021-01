Oostenrijker laat fortuin na aan Frans dorp waar hij onderdook tijdens WOII

Geert Wilders bij rechtszaak tegen Pakistaan die hem ‘naar de hel’ wilde sturen

28 januari De Nederlandse politicus Geert Wilders is donderdag aangeschoven in de rechtszaal in Rotterdam waar het hoger beroep plaatsvindt van de Pakistaan die van plan was hem te vermoorden. Junaid I. werd eerder door de rechtbank tot tien jaar cel veroordeeld, maar ging daartegen in beroep. De twee zitten in de rechtbank op vijf meter afstand van elkaar. De verdachte zegt ‘te bidden’ voor Wilders.