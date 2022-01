Oostenrijk wil vaccinatieplicht koppelen aan stimuleringspakket met ‘vaccinatieloterij’

De Oostenrijkse regering wil in haar coronabeleid de voorziene vaccinatieplicht combineren met een reeks financiële maatregelen. Er zal onder meer een vaccinatieloterij worden ingevoerd om mensen aan te moedigen zich in te laten enten.

Het Oostenrijkse parlement beslist donderdag over de invoering van een algemene vaccinatieplicht vanaf 18 jaar.



In de aanloop naar die stemming heeft de conservatief-groene regeringscoalitie samen met de sociaaldemocratische oppositie een overeenkomst bereikt over financiële steun voor gemeenten en een vaccinatieloterij. Het gaat om een "stimulerings- en beloningspakket" ter waarde van ongeveer een miljard euro.

Bonnen van 500 euro

Een opvallend element is die vaccinatieloterij. Iedereen die zich tegen het coronavirus laat vaccineren, kan bonnen ter waarde van 500 euro winnen. Dat bedrag kan dan in winkels of in restaurants worden besteed. Ook mensen die zich eerder al lieten vaccineren, kunnen deelnemen aan de loterij. De bedoeling is dat ongeveer een op de tien prikken wordt beloond.

Daarnaast komen er financiële stimuli voor de lokale besturen. Onder de gemeenten met een vaccinatiegraad met 80 procent zal in totaal 75 miljoen euro worden verdeeld. Bij de gemeenten die 85 procent halen, gaat het al om 150 miljoen euro, bij 90 procent loopt dat op tot alles samen 300 miljoen euro.

"Ik ben echt blij dat het parlement naast de verplichte vaccinatie ook over stimuleringsmaatregelen zal kunnen beslissen", zegt de Oostenrijkse kanselier Karl Nehammer (ÖVP). Verwacht wordt dat er in het parlement een ruime meerderheid zal zijn voor beide maatregelen. Enkel de extreemrechtse oppositiepartij FPÖ is tegen de verplichte vaccinatie gekant.

Meest verregaand van alle EU-landen

Als de algemene vaccinatieplicht wordt aangenomen, zal Oostenrijk de meest verstrekkende regelgeving hebben van alle EU-landen. Italië en Griekenland hebben een vaccinatieplicht die enkel geldt in de hogere leeftijdscategorieën, maar in Oostenrijk zal de verplichting al vanaf 18 jaar gelden. Er komt wel een vrijstelling voor zwangere vrouwen en voor mensen die om een medische reden niet gevaccineerd mogen worden.

