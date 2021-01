Oostenrijk wijst Turkse "spion" uit die zegt dat hij critici van Ankara moest liquideren

Turkse medewerker Amerikaan­se consulaat veroor­deeld voor hulp aan terroristi­sche organisa­tie

11 juni Een Turkse medewerker van het Amerikaanse consulaat in Istanboel, Metin Topuz, is tot 8 jaar en 9 maanden gevangenisstraf veroordeeld wegens hulp aan een terroristische organisatie. Het proces tegen Topuz is onderdeel van wrijvingen tussen Washington en Ankara. De twee mogendheden hebben ook slepende ruzie over Syrië en Turkse wapenaankopen in Rusland.