Oostenrijk voert algemene vaccinatieplicht in als eerste in Europa en gaat opnieuw in lockdown

Undercover­agent pleegt zelfmoord nadat hij verliefd werd op vrouw die hij in het oog hield

Een undercoveragent heeft in Nederland zelfmoord gepleegd nadat hij echte gevoelens gekregen had voor de vrouw die hij in het oog moest houden. Fictie en realiteit raakten te zeer met elkaar verweven, waardoor Peter Paul Bakker (zijn schuilnaam) met zichzelf in de knoop raakte. Signalen dat het niet goed met hem ging, zijn door de politietop in de wind geslagen.

18 november