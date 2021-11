Oostenrijk voert algemene vaccinatieplicht in als eerste in Europa en gaat opnieuw in lockdown, ook start van skiseizoen uitgesteld

Oostenrijk voert per 1 februari een algemene vaccinatieplicht in, een primeur in de Europese Unie. Daarnaast gaat heel Oostenrijk vanaf maandag in lockdown om de sterke toename van het aantal coronabesmettingen te keren. Donderdag werden meer dan 15.000 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Alleen scholen, supermarkten, drogisten en apotheken mogen openblijven, de horeca blijft in ieder geval de komende tien dagen dicht.

Mensen mogen alleen van huis voor boodschappen, lichaamsbeweging, werk of bezoek aan een arts. Telewerk wordt sterk aanbevolen. Daartoe is besloten na overleg van de regering met de negen deelstaten, waarvan er twee, Salzburg en Opper-Oostenrijk, deze ingrijpende maatregel al hadden genomen, maar dan tot de kerstdagen. Die deelstaten kampen met de hoogste besmettingscijfers van het land en de ziekenhuizen liggen er vol coronapatiënten. In Oostenrijk is ongeveer 65 procent van de bevolking gevaccineerd. Het is de vierde keer dat het land in lockdown gaat.

De lockdown duurt in eerste instantie tien dagen, waarna de situatie geëvalueerd wordt. Indien nodig worden de maatregelen dan nog eens met tien dagen verlengd. Uiterlijk op 13 december is de lockdown voorbij voor degenen die zijn ingeënt en hersteld. Dan zou de 2G-regel weer moeten gelden. De beperkingen voor ongevaccineerden blijven dus gelden.

Sinds maandag is in het Alpenland al een lockdown van kracht voor mensen boven de 12 jaar die niet volledig zijn gevaccineerd, op straffe van een boete van 1450 euro.

Scholen blijven open

De scholen blijven wel open in het land, zowel voor opvang als voor onderwijs. Dat benadrukt de Oostenrijkse minister van Onderwijs Heinz Fassmann. Leerlingen zullen wel voortdurend een mondmasker moeten dragen en worden driemaal per week getest. Bovendien zullen ze op voldoende afstand van elkaar moeten zitten tijdens de les. Ouders die hun kinderen liever thuis willen laten, mogen dat doen. “Afstandsonderwijs is mogelijk als een volledige klas thuisblijft”, aldus Fassmann. Indien de technische mogelijkheden beschikbaar zijn, zou eventueel ook “hybride onderwijs” kunnen plaatsvinden. Daarbij kunnen sommige leerlingen naar school komen en kunnen anderen de les live volgen via een camera in de klas.

“Geen vijfde golf”

Kanselier Alexander Schallenberg maakte de “moeilijke besluiten” bekend, verwijzend naar het vele menselijk leed. “We willen geen vijfde golf”.

In Oostenrijk is iets meer dan 65 procent van de bevolking gevaccineerd, wat volgens de premier schandalig laag is. “Ondanks maanden van overreding zijn we er niet in geslaagd genoeg mensen zich te laten vaccineren”, aldus Schallenberg, die vaccinweigeraars beschuldigde van een “aanval op het zorgstelsel”.

Het is de vierde keer dat het land met bijna 9 miljoen inwoners in lockdown gaat. De deelstaten Salzburg en Opper-Oostenrijk kampen met de hoogste infectiecijfers van het land en de ziekenhuizen liggen er vol coronapatiënten.

Start skiseizoen uitgesteld

Door de lockdown en de sluiting van alle hotels zal de start van het skiseizoen in Oostenrijk worden uitgesteld. Toeristische reizen naar het land zijn momenteel dus niet mogelijk. Sommige skigebieden waren al aan het seizoen begonnen, maar zullen nu opnieuw moeten sluiten. Het Tiroolse skigebied Ischgl wou het skiseizoen bijvoorbeeld op 25 november openen, maar tevergeefs. Tot nu toe gold de 2G-regel op de pistes.

Toeristen zullen hun reis naar Oostenrijk zeker tot 13 december moeten uitstellen.

