Oostenrijk verscherpt grenscontroles na vrijlating mensensmokkelaars door Hongarije

Von der Leyen: “EU heeft bewijzen van omzeiling sancties via China”

Verscheidene firma’s die in China ingeschreven zijn, zijn volgens de voorzitster van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, betrokken bij het omzeilen van de sancties tegen Rusland. We hebben “duidelijke bewijzen” dat “een achttal bedrijven” via derde landen goederen uit de Europese Unie die onder de sancties vallen, rechtstreeks aan Rusland leveren, zei von der Leyen aan de Duitse tv-zender ‘ZDF’ in de rand van de topbijeenkomst van de G7 in Japan.