Oostenrijk verplicht FFP2-mondmasker ook in openlucht

China Zwangere vrouw in China heeft miskraam nadat ze ziekenhuis niet binnen mag wegens strenge coronare­gels

Een aantal leidinggevenden van een ziekenhuis in de Chinese stad Xi’an zijn ontslagen nadat ze een zwangere vrouw de toegang weigerden wegens de strenge coronaregels die in China gelden. Zo mocht de vrouw vlak voor haar bevalling niet binnen in het Gaoxin-ziekenhuis omdat haar negatieve coronatest vier uur te oud was. Terwijl ze buiten moest wachten, begon de vrouw hevig te bloeden. Toen ze na twee uur toch werd opgenomen, overleed haar baby in het ziekenhuis.

11:39