Oostenrijk sluit radicale moskee bezocht door terrorist Wenen

Oostenrijk heeft een moskee en een islamitische vereniging gesloten die werden bezocht door de moslimterrorist die maandag toesloeg in Wenen. Dat maakte minister van Integratie Susanne Raab vrijdag bekend. Ze zei dat de twee instellingen hadden bijgedragen aan de radicalisering van de dader. De jihadist opende maandag het vuur in Wenen en doodde daarbij vier mensen en verwondde meer dan twintig anderen. De politie schoot de dader dood. Terreurgroep IS eiste de aanslag op.

Raab en minister van Binnenlandse Zaken Karl Nehammer (beiden ÖVP) kondigden vrijdag de sluiting van de moskee en de vereniging aan na een crisisbijeenkomst met de voorzitter van de islamitische geloofsgemeenschap Ümit Vural, zei het Oostenrijkse persbureau APA.

In de dagen na de terreuraanval in Wenen werden zestien mensen gearresteerd. Vier van hen zijn eerder veroordeeld voor terreurgerelateerde misdaden, twee voor geweldsincidenten en twee voor een poging tot eergerelateerde moord. Vrijdag zei de Weense openbaar aanklager dat zes van hen zijn vrijgelaten.

In Zwitserland zijn ook twee verdachten aangehouden. Zij maakten volgens de Zwitserse justitie al deel uit van strafzaken wegens terroristische misdrijven. Ook in Duitsland zijn vrijdagmorgen huiszoekingen begonnen in verband met de aanslag in Wenen.

Blunders

In het onderzoek naar de aanslag kwamen een aantal blunders naar boven. Zo zou de Weense politie op de hoogte zijn geweest dat de dader van de aanslag contact had met Duitse extremisten. Ook kon de dader zijn gang gaan, hoewel hij al veroordeeld was voor terrorisme. De Oostenrijkse minister van Binnenlandse Zaken gaf eerder deze week nog toe dat de politie al weken voor de aanval op de hoogte was dat de dader in juli munitie had proberen te kopen in Slovakije.

Het hoofd van de instantie die verantwoordelijk is voor antiterreuroperaties in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen is geschorst, zo werd vrijdag bekend. De maatregel is in afwachting van het onderzoek naar de dodelijke jihadistische aanslag in de stad, zei de politie vrijdag.

