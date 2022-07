Oostenrijk schaft verplichte quarantaine na coronabesmetting af

Midden in een zomergolf van coronagevallen schaft Oostenrijk de verplichte quarantaine af voor mensen die besmet zijn met het virus. “We leggen nu omgangsbeperkingen op in plaats van een verplichte quarantaine”, zegt de Oostenrijkse minister van Volksgezondheid Johannes Rauch.

De versoepeling komt er met het oog op de psychologische en sociale gevolgen van de coronacrisis, klinkt het. Wereldwijd zijn angsten en depressies toegenomen.

De versoepeling gaat op 1 augustus in. Ook wie besmet is met het coronavirus, mag dan weer op pad, zij het met een FFP2-masker. “Wie ziek is, blijft wel thuis”, onderstreept minister Rauch. “We gaan gewoon goed voorbereid een nieuwe fase van de pandemiebestrijding in.”

Meldplicht

“We kunnen de pandemie niet wegtesten, wegvaccineren en wegisoleren”, klinkt het nog. Verder zal er een meldplicht gelden, om het overzicht op de ontwikkeling van de coronapandemie te behouden.

De zevendaagse incidentie in Oostenrijk bedraag ongeveer 900 gevallen op 100.000 inwoners. In vergelijking met vorige zomer worden aanzienlijk meer Covid-19-patiënten in de Oostenrijkse ziekenhuizen verzorgd.

Ter vergelijking: onze incidentie ligt momenteel op 688 gevallen per 100.000 inwoners in veertien dagen.

Frankrijk

De Franse Senaat heeft dan weer ingestemd met een wetsontwerp dat vanaf 1 augustus een einde maakt aan de coronapas en andere coronamaatregelen. Een coronatest om Frankrijk binnen te mogen behoort in bepaalde omstandigheden wel nog altijd tot de mogelijkheden.

Als de Franse regering de coronapas of andere maatregelen opnieuw wil invoeren, heeft ze daarvoor de toestemming van het parlement nodig. De overheid kan in heel precies omschreven gevallen nog wel een negatieve coronatest opleggen voor wie het land binnen wil. Het gaat dan bijvoorbeeld om reizigers uit landen waar een gevaarlijke variant van het virus actief is.

Om naar Frankrijk te reizen is tot 1 augustus nog een Covid-certificaat nodig. De sanitaire pas was al een tijdje niet meer nodig in de horeca of voor vrijetijdsactiviteiten, maar wordt wel nog gevraagd in gezondheidsinstellingen en zorgcentra.

