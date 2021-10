Oostenrijk overweegt om verjaringstermijn van coronaproces Ischgl te laten vallen

Parijse ex-politie­agent na 35 jaar ontmaskerd als seriemoor­de­naar

30 september Speurders hebben 35 jaar na de eerste van een reeks moorden en verkrachtingen in Frankrijk een voormalige Parijse politieagent geïdentificeerd als vermoedelijke dader. De 59-jarige man heeft zichzelf woensdag in de buurt van Montpellier van het leven beroofd, nadat hij was uitgenodigd voor een verhoor, schrijft de krant Le Parisien donderdag. Hij liet een brief achter waarin hij bekent dat hij de moordenaar en verkrachter was die al jaren werd gezocht.