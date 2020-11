Oostenrijk gaat ‘radicale moskeeën’ sluiten

Hoeveel en welke moskeeën dicht moeten, is nog niet duidelijk. Details worden later op de dag bekendgemaakt op een persconferentie.

Tot nu toe werden in Oostenrijk al 15 verdachten opgepakt in verband met de aanslag. Zijn maken allen deel uit van een “radicaal islamitisch milieu”. Dat zei een hoge functionaris van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Ook in Duitsland zijn vrijdagmorgen huiszoekingen begonnen in verband met de aanslag in Wenen, die inmiddels is opgeëist door IS. Bij de aanslag vielen in totaal vier doden en 23 gewonden.