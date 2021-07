Oostenrijk en VS onderzoeken mysterieuze klachten Amerikaanse diplomaten in Wenen

De VS en Oostenrijk onderzoeken de meldingen, zo zeiden autoriteiten in de VS vrijdag. Een deel van de symptomen is vergelijkbaar met die van Amerikaanse diplomaten en spionnen in Havana, Cuba in 2016 en 2017. Zij meldden onder meer hoofdpijn, duizeligheid en klachten die overeenkomen met een hersenschudding.

Havana-syndroom

Sommigen zeiden dat ze een hard geluid hoorden voor de symptomen plotseling opkwamen. In enkele gevallen waren maanden van medische behandeling nodig. Voor de klachten, die het ‘Havana-syndroom’ worden genoemd, is nog altijd geen definitieve oorzaak gevonden.

De VS besloot uiteindelijk om veel medewerkers terug te halen uit Cuba. Later maakten ook Amerikaanse diplomaten in landen als China en Rusland melding van vergelijkbare incidenten. Het bleef uiteindelijk onopgehelderd of er sprake was van aanvallen en wie daarvoor verantwoordelijk is.

Wenen: hotspot van de mysterieuze ziekte

De hoofdstad van Oostenrijk is de grootste hotspot van de mysterieuze ziektegevallen na Havana. Volgens Amerikaanse autoriteiten gaat het hier om twintig nieuwe gevallen. Deze worden nu bekeken door verschillende medische teams, waaronder die van het Pentagon en de CIA.

In Wenen vond dit jaar internationaal topoverleg plaats over het nucleaire programma met Iran, maar het is onduidelijk of rekening wordt gehouden met een verband.

Sommigen geloven dat de onverklaarde klachten het resultaat zijn van aanvallen met straling, bijvoorbeeld via radio-actieve wapens. Anderen stellen dat het hier gaat om een vorm van massahysterie, waarbij mensen horen over symptomen van anderen en zich daardoor ook ziek gaan voelen. Jaren van onderzoek hebben echter geen uitsluitsel kunnen bieden.