Oostenrijk dreigt met vrijheidsbeperkingen voor ongevaccineerden, in Roemenië opnieuw avondklok

“We staan aan de vooravond van een pandemie onder mensen die niet tegen het virus beschermd zijn”, zei de Oostenrijkse kanselier Alexander Schallenberg vrijdagavond na een crisisberaad van zijn regering.

Hij sloot een lockdown van de Alpenrepubliek uit voor mensen die gevaccineerd zijn tegen Covid-19 of daarvan hersteld zijn. Wel hoopt hij dat het dreigement met maatregelen tegen ongevaccineerden een signaal zal zijn. Er zijn volgens Schallenberg in zijn land nog te veel "twijfelaars en uitstellers". Zij kunnen volgens Oostenrijkse media bij verder oplopende cijfers met mogelijke lockdownmaatregelen te maken krijgen, zoals gedwongen thuisblijven en alleen voor boodschappen of artsenbezoek de deur uit.

Circa 62 procent van de Oostenrijkse bevolking is inmiddels volledig gevaccineerd. Op de intensive care-afdelingen van ziekenhuizen liggen inmiddels 220 Covidpatiënten, een sterke stijging en vergelijkbaar met de situatie van een half jaar geleden. Als dat aantal oploopt tot 600, zullen de vrijheidsbeperkingen voor ongevaccineerden ingaan.

Vaccinatie stokt

Gezondheidsminister Wolfgang Mueckstein stelt dat Oostenrijk op het ogenblik nog maar in fase 1 van de plannen zit en dat "we ver in de toekomst kijken". Desondanks is de vaccinatiecampagne vrijwel tot stilstand gekomen, met nog maar enkele duizenden prikken per dag.

Eerder deze week maakte de regering bekend dat de meeste werknemers in Oostenrijk met ingang van volgende maand moeten aantonen dat ze zijn gevaccineerd tegen corona, negatief zijn getest of zijn genezen. De gezondheidsautoriteiten gaan steekproeven in bedrijven houden. Werknemers die geen bewijs van hun coronastatus kunnen tonen, riskeren een boete van 500 euro. Werkgevers moeten 3.600 euro betalen, zo besloot de regering.

Boetes kunnen worden vermeden door handhaving van de regels door werkgevers en door de mogelijkheid thuis te werken voor wie weigert zijn toestand aan te tonen. Er gelden uitzonderingen voor werknemers die niet geregeld in contact komen met andere mensen, zoals vrachtwagenchauffeurs.

Avondklok in Roemenië

In Roemenië geldt vanaf maandag dan weer opnieuw een avondklok. Tussen 22.00 uur en 05.00 uur mag niemand meer op straat zijn. De interim-regering van premier Florin Cîțu besloot vrijdagavond laat tot deze maatregel in een poging het snel toenemende aantal coronabesmettingen in het land in te dammen. Ook gaan de scholen voor twee weken dicht, zijn bruiloften en feesten verboden en worden op veel plaatsen mondkapjes en de coronapas verplicht.

De maatregelen gelden voor zeker een maand. Het aantal nieuwe coronabesmettingen heeft deze maand een recordhoogte bereikt in Roemenië, net als het aantal mensen dat overleden is aan Covid-19, de ziekte die het virus veroorzaakt. Ziekenhuizen kunnen de druk bijna niet meer aan.

“We zitten in een rampzalige situatie”, lichtte viceminister van Binnenlandse Zaken Raed Arafat de kabinetsbeslissing toe. “We zitten in deze situatie, ondanks dat we vaccins hebben, omdat de meesten van ons weigeren zich te vaccineren. We hadden deze situatie kunnen voorkomen.”

Iets meer dan een derde van de volwassen Roemenen is volledig gevaccineerd tegen corona. Daarmee heeft het land de op een na laagste vaccinatiegraad van de Europese Unie. Alleen Bulgarije scoort slechter. Daar is circa een kwart van de inwoners gevaccineerd. In veel Oost-Europese landen is het wantrouwen tegen de overheid groot.