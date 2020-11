Oostenrijk begint volgende maand massaal te testen: “Een manier om nieuwe lockdown te voorkomen”

Lockdown lossen met kerst zoals in Québec? Biostatis­ti­cus Geert Molen­berghs: “Heel slecht idee”

13:56 Biostatisticus Geert Molenberghs (UHasselt/KU Leuven) is geen fan van de versoepeling in de coronamaatregelen die de Canadese provincie Québec heeft aangekondigd. Daar zullen burgers in de vier dagen rond Kerstmis meer mensen mogen zien, als ze beloven de week ervoor en erna zich aan strengere maatregelen zullen houden. "Drie dagen alles lossen zal ons zes, zeven weken zware miserie opleveren in januari en februari”, waarschuwt hij.