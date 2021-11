Oosten van Europa kleurt steeds dieper rood: ook Nederland en Duitsland delen in de klappen

De afgelopen weken waren landen zoals België, Ierland, Estland, Letland, Litouwen, Slowakije, Slovenië, Kroatië, Roemenië en Bulgarije al helemaal donkerrood gekleurd. Alleen in Roemenië is er op de nieuwe coronakaart een lichtpuntje te zien: daar kleurt het noordoosten wat lichter. De andere landen zien niets veranderen.

Meer nog: heel wat buurlanden kleuren ook steeds dieper rood. Zo is Oostenrijk nu ook helemaal donkerrood. Polen, Tsjechië, Hongarije en Griekenland zien steeds meer regio’s hetzelfde lot volgen.

Ook Nederland is intussen bijna helemaal donkerrood, op twee noordelijke provincies na: Groningen en Drenthe. In Duitsland ondergaat de hele zuidoostelijke hoek dezelfde evolutie.

In andere landen is de schade beperkt. In Noorwegen kleurt alleen het hoge noorden donkerrood. Daar gaat het om de provincies Finnmark en Troms. In Denemarken gaat het om de regio Seeland.

Nog in Denemarken gaat Mid-Jutland van oranje naar rood. Die evolutie zien we ook in de regio Pays-de-la-Loire in Frankrijk en drie regio's in Italië: Friuli-Venezia Giulia, Marche en Calabrië. Piëmont en Lombardije in het noorden van Italië gaan net als Basilicata in het zuiden van groen naar oranje.

Het ECDC publiceert elke donderdag een Europese coronakaart met kleurencodes, gebaseerd op het aantal besmettingen en het percentage positieve tests in de voorbije veertien dagen. De kaart heeft vier kleuren: groen, oranje, rood en donkerrood.

Een land of regio kleurt rood in twee gevallen: wanneer de besmettingsgraad per 100.000 inwoners gedurende veertien dagen schommelt tussen 75 en 200 met een positiviteitsratio hoger dan 4 procent óf wanneer de besmettingsgraad hoger is dan 200, ongeacht de positiviteitsratio.

