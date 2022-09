Oosten van Canada bereidt zich voor op een van ergste stormen ooit

Hoeveel reservis­ten zijn er in ons land? Wat zijn hun talenten? En is algemene mobilisa­tie bij ons mogelijk?

Rusland roept 300.000 reservisten op om de troepen aan het front te versterken, maar wat als in ons land plots een militaire noodsituatie zou ontstaan? Hoe groot is de poule dan waaruit minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) kan plukken? Welke talenten hebben de strijdkrachten die op de reservebank zitten? En is een algemene mobilisatie - waarbij mensen die zich niet vrijwillig opgegeven hebben toch opgeroepen worden - in ons land überhaupt mogelijk?

22 september