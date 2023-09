Oost-Afrikaanse landen verlengen mandaat van hun troepenmacht in Congo

Vlucht van Atlanta naar Barcelona moet terugkeren na incident met zware diarree

Een trans-Atlantische Delta-vlucht van de VS naar Spanje is vrijdagavond al na amper twee uur vliegen moeten terugkeren omdat een passagier last had van zware buikloop. De piloot sprak van een “probleem met gevaar voor de gezondheid”. De vlucht liep acht uur vertraging op.