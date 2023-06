Oorzaak en "verantwoordelijken” treinramp, waarbij 288 doden vielen, India geïdentificeerd

Frankrijk “Niets zal hen doen stoppen, ik ga naar papa in de hemel”: Lindsay (13) stapt uit het leven na pesterijen op school

In Frankrijk is heel wat commotie ontstaan na de zelfdoding van een 13-jarig meisje. Lindsay stapte uit het leven nadat ze zwaar gepest werd op school. Op een persconferentie omschreven de moeder en de stiefvader hoe zwaar ze zich in de steek gelaten voelen. Door de schooldirecteur in Vendin-le-Vieil (Pas-de-Calais), de politie, Facebook,... Hun advocaat raakte een gevoelige snaar door de brief voor te lezen die Lindsay enkele maanden voor haar wanhoopsdaad geschreven had. “Niets zal hen doen stoppen, ik ga naar papa in de hemel”, klinkt het daarin.