Oorlogsschip vat vuur op Russische scheepswerf

Spectacu­lai­re videobeel­den tonen test van Amerikaan­se marine met laserwapen op drijvend doelwit in Mid­den-Oos­ten

De Amerikaanse marine kondigde gisteren aan dat het een laserwapen heeft getest op een drijvend doelwit in de Gold van Aden in het Midden-Oosten. De test was een succes: het doelwit werd vernietigd. De beelden zijn spectaculair.

16 december