Oorlogsjournalist Robin Ramaekers ziet op grens met Pakistan niet de grote exodus: “Er zijn ook Afghanen die terúg naar hun land willen”

Het is geen eenrichtingsverkeer op de grens tussen Afghanistan en Pakistan. Veel Afghanen willen ook gewoon terug naar hun land. Dat stelt VTM-reporter Robin Ramaekers ter plaatse vast. "Een van die mensen zei me: 'ons land is nu eindelijk bevrijd. We kunnen weer naar huis, het is veilig'", zegt hij vanuit Islamabad.