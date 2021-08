Oorlogsjournalist Robin Ramaekers: “Van ene op andere dag alles anders in Afghanistan: terug in traditionele gewaden, geen vrouwen meer op straat”

Afghanistan is opnieuw in handen van de taliban, de chaos is compleet. Oorlogsjournalist Robin Ramaekers volgt het nieuws op de voet en gaf vanmorgen bij radiozenders QMusic en Joe uitleg over de situatie in het land. Volgens hem zijn mensen in hoofdstad Kaboel vanochtend in een volledig andere wereld wakker geworden. “Van de ene dag op de andere eigenlijk twintig jaar terug in de tijd”, zegt hij.

De taliban hebben de macht in Afghanistan overgenomen, nadat ze ook de hoofdstad Kaboel voor een groot deel onder controle hadden gekregen. In het presidentiële paleis in Kaboel riepen vertegenwoordigers van de islamitische fundamentalisten zondag de overwinning uit. Maandag ontwaakte Afghanistan ineens in een andere wereld. “Mensen die vanochtend wakker werden in Kaboel moeten plotseling vaststellen dat de taliban letterlijk door de straten marcheren”, legt VTM NIEUWS-journalist Robin Ramaekers uit bij QMusic.

Transformatie

Nog opvallender is dat ook de burgers een transformatie lijken te hebben ondergaan: “Heel opvallend volgens bronnen ter plaatse is dat je blijkbaar echt ziet dat mensen van de ene dag op de andere volledig van kledingstijl zijn veranderd. Geen jeans meer, geen t-shirts meer, wel helemaal terug naar traditionele gewaden.” De schrik bij de mensen zit er duidelijk goed in. “En ook... je ziet geen vrouwen meer op straat. Je ziet ze gewoon niet meer.”



“Dus echt van de ene dag op de andere is men eigenlijk twintig jaar terug in de tijd gegaan”, stelt Ramaekers vast.

Volledig scherm Een strijder van de taliban houdt de wacht terwijl mensen richting de luchthaven van Kabul stappen. © REUTERS

Een woordvoerder van de taliban zei zondag dat de moslimextremistische organisatie van plan is om vrouwenrechten te respecteren als ze het weer voor het zeggen hebben in Afghanistan. “Ons beleid is dat vrouwen naar school mogen, mogen werken en alleen de deur uit mogen, maar ze moeten wel een hoofddoek dragen”, zei de woordvoerder.

Dat zou heel anders zijn dan tijdens het eerste taliban-regime tussen 1996 en 2001. Toen mochten vrouwen alleen in een boerka over straat en mochten ze niet werken of naar school. Uit gebieden die eerder werden veroverd door de taliban kwamen al verhalen naar buiten dat vrouwen opnieuw een boerka aan moeten en niet alleen over straat mogen. Op sociale media doet ook een opvallende foto de ronde van een bruidswinkel in Kaboel die prompt overschilderd wordt.

Snelheid

Hoe is het in godsnaam zo snel kunnen gaan? “Dit heeft iedereen een beetje verrast. In de eerste plaats de Amerikaanse president Joe Biden, die ook echt had gedacht dat dit heel anders zou verlopen”, zegt Ramaekers.

“Maar het is dus enorm rap gegaan. Dat lijkt verrassend, maar tegelijkertijd moet je je wel voor de geest houden dat de frustratie bij een heel brede laag van de Afghaanse bevolking heel groot was. Met de manier waarop het intussen al jaren verliep - met enorm veel corruptie en enorm veel macht ook bij lokale warlords - hadden mensen er ook gewoon genoeg van en hebben ze echt van de ene op de andere dag gezegd ‘Oké, laten we dan maar meegaan in het spoor van die taliban, het kan moeilijk slechter dan wat het al was’.”

Chaos op de luchthaven

Over de chaos op de luchthaven van Kaboel maandagochtend zegt Ramaekers dat het “van kwaad naar erger gaat” op het vliegveld. “Duizenden mensen stromen daar toe in een poging binnen te geraken en zonder ticket een vliegtuig te nemen. Maar de burgerluchtvaart ligt er op dit moment helemaal lam, er vertrekken enkel nog militaire vluchten en privévluchten.”

“Het is gigantische chaos”, klinkt het. “Mensen zijn wanhopig en proberen weg te geraken. Er ontstaan letterlijk gevechten om de luchthaven binnen te geraken. De Amerikanen proberen volop hun eigen burgers weg te krijgen, maar voor de Afghanen zelf is de situatie eigenlijk uitzichtloos.”

Volledig scherm Duizenden mensen op de luchthaven van Kaboel. Ze willen vluchten. © AFP

“Het is bijzonder jammer dat het op deze manier is moeten lopen en president Biden zal zich ongetwijfeld ook voor het hoofd slaan dat het nu zo gelopen is...”, vervolgt de journalist. De grote misinschatting is volgens hem dus dat blijkbaar niemand verwacht had dat het zo’n vaart zou lopen.

Onbegonnen werk

Maar waarom geeft het Afghaanse leger zich eigenlijk zo snel gewonnen? “De enige plausibele verklaring daarvoor is dat iedereen daar op het terrein gewoon aanvoelt - en dan bedoel ik militairen inbegrepen - dat het onbegonnen werk is om in te gaan tegen die nieuwe opkomst van de taliban”, zegt Ramaekers. “Je kan beter op het juiste moment beslissen om je kar te keren en mee te gaan met diegenen die uiteindelijk toch aan het langste eind gaan trekken in plaats van je te gaan verzetten en zo waarschijnlijk te sneuvelen in een gevecht dat jou niets oplevert.”

Praten

Volgens Ramaekers valt er in praktijk op dit moment ook helemaal niets meer te veranderen aan de situatie. “Ik denk dat het enige waar de internationale gemeenschap nu echt mee bezig is, het evacueren is van de eigen burgers en bij uitbreiding een aantal Afghanen die geholpen hebben in de afgelopen militaire campagnes in het land.” De VN-Veiligheidsraad, die met spoed bijeenkomt vandaag, kan intussen “heel veel praten”. “Maar daar gaat bijzonder weinig tastbaar resultaat uitkomen, vrees ik”.

Volledig scherm Strijders van de taliban in het presidentiële paleis. © AP

‘Taliban light’?

Wat betekenen de problemen in Afghanistan voor de rest van de wereld? “Dat is op dit moment moeilijk in te schatten. Je voelt dat de taliban - zoals ze zich nu voorstellen - niet meer helemaal dezelfde taliban is van twintig jaar geleden. Er is nu sprake van een soort ‘taliban 2.0' of ‘taliban light’ als je wil... De vraag is natuurlijk in hoeverre de manier waarop ze zich voorstellen ook strookt met een realiteit. Het is afwachten om te kijken wat dat in praktijk betekent.”

Al-Qaida

Eén van de grote bezorgdheden internationaal is dat we terug naar een situatie gaan waarbij al-Qaida bijvoorbeeld opnieuw ruimte zou gaan krijgen in die nieuwe Afghaanse context. “Zij zijn diegenen die achter de aanslagen van 9/11 zaten en daar is natuurlijk veel angst voor, dat er opnieuw een soort broeihaard van terrorisme zou ontstaan.”

“Twintig jaar later staan we eigenlijk op exact dezelfde plek waar we destijds begonnen zijn”, besluit Ramaekers. “De vraag is inderdaad wat er daar allemaal gaat kunnen ontstaan in dat nieuwe Afghanistan, dat nu volledig door de taliban wordt gedomineerd. Dat is dé grote en heel beangstigende vraag.”