Oorlogsjournalist Ramaekers: “Vandaag of morgen nog niet verwachten dat er al iets op tafel zal liggen wat voor beide kanten ook acceptabel is”

De nacht in Odesa is rustig verlopen: geen luchtalarm, geen nieuwe raketaanvallen, aldus oorlogsjournalist Robin Ramaekers. Ook in het centrale park van Odesa is het momenteel rustig. “Mensen grijpen de kans om even in de zon te komen wandelen of hun hond buiten te laten. De rust doet de inwoners duidelijk deugd, maar de vraag is natuurlijk hoelang die rust hier in Odesa nog zal duren”, vertelt Ramaekers vanuit de havenstad aan HLN Live.

De Russische troepen zijn wel nog volop aanwezig in Odesa. In Mykolaiv zijn Russische troepen nog steeds aan het proberen om de rivier over te steken om ook de westelijke kant van de stad in handen te krijgen. “Eenmaal ze daarin slagen, ligt de weg naar Odesa eigenlijk open”, zegt Ramaekers. Volgens hem is dat waar het voor de Russische troepen allemaal omdraait. “Odesa zou dan langs drie kanten kunnen worden aangevallen. Met mogelijke aanvallen vanop zee, door Russische troepen vanuit Mykolaiv en ook nog mogelijke oprukkende Russische troepen vanuit Transnistrië, de pro-Russische regio in Moldavië.”

No-flyzone

De Oekraïense president Zelensky blijft aandringen op een no-flyzone, wat volgens Ramaekers voor Oekraïne dan ook van levensbelang is. “Dat zou willen zeggen dat Rusland niet meer vanuit de lucht kan aanvallen. Maar het grote probleem daarbij is dat het impliceert dat de NAVO betrokken partij zou worden. Want iemand moet die no-flyzone natuurlijk wel afdwingen. Als de NAVO meegaat in dat verhaal, zouden er bij elke Russische vlucht boven het Oekraïense grondgebied NAVO-lidstaten moeten tussenkomen om die vluchten te stoppen of mogelijk zelf neer te halen.”

Dat scenario wil de NAVO koste wat het kost vermijden. Dat beseft president Poetin maar al te goed, net als president Zelensky. Dat hij toch blijft aandringen op een no-flyzone, is volgens Ramaekers heel begrijpelijk. “Maar alleen is het implementeren van zo’n no-flyzone echt vrijwel ondenkbaar op dit moment.”

Mogelijke doorbraak?

“Het is wellicht een beetje te hard van stapel lopen om te denken dat er vandaag al een akkoord op tafel zou komen”, aldus Ramaekers. “Er zijn een aantal cruciale punten waar zo’n mogelijk akkoord over gaat. Dat is de status van de Krim en van de twee regio’s in het oosten van Oekraïne, Donetsk en Loehansk. En daarnaast gaat het ook over de situatie van de hoofdstad Kiev.” Terwijl er onderhandeld wordt, wordt er op het terrein gewoon voort gevochten, intenser zelfs dan de afgelopen dagen. “Rusland zet grote stappen om de hoofdstad volledig af te sluiten van de buitenwereld en ook daar over te gaan tot een grote aanval. Ik denk dat we nog niet moeten verwachten dat er vandaag of morgen al iets op tafel zal liggen wat voor beide kanten ook acceptabel is.” De onderhandelingen tussen Oekraïne en Rusland worden morgen verdergezet.

