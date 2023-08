Oorlogsdagboeken van Oekraïense kinderen leggen de wrede realiteit bloot: “Het is mijn schuld dat mijn vader dood is”

De teksten zijn vaak aangrijpend: “Ik ken de dood sinds ik vijf was in 2014. Ik zat in de kelder en hoorde de hele tijd explosies. Er is sindsdien iets over me gekomen. Ik wil me verstoppen in een doos, verzinken in de grond, niets doen, gewoon verdwijnen en dit nooit meer meemaken. Wat ik nu voel is alleen kilte en apathie. Ik kan er niet over praten met mijn moeder. Ik zie hoe bang ze is. Ik denk dat elke volwassene een superheld wil zijn in de ogen van hun kind, maar ik weet hoe bang ze is. Net als ik weet dat mama niet weet wat we moeten doen’.